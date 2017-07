Pirozzi, rifiutato un club di Lega Pro

ROMA, 3 LUG - "Ho avuto una proposta allettante da una squadra di Lega Pro, ma ho detto no: non ho ancora la concentrazione, la forza psicologica per tornare alla mia grande passione. Quale squadra mi voleva? Inutile dirlo, ormai è andata". Lo ha detto a Radio24 il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. "La mia passione è sempre tanta - ha assicurato Pirozzi, che ha da poco lasciato la panchina del Trastevere, in Serie D - Ma tutte le energie psicofisiche sono nella ricostruzione e quindi non è ancora il momento, per me, di tornare al calcio. Quando tutto sarà ripartito, sì che potrò". La cittadina del Reatino è stata fra le più colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 e anche in questi ultimi giorni ha nuovamente subìto alcune scosse, pur se di minor entità. Durante la scorsa stagione calcistica, Pirozzi ha seguito con molte difficoltà il suo Trastevere. Proprio ieri, intanto, il sindaco ha inaugurato il campo di calcetto di Scai, frazione di Amatrice, realizzato con il contributo dell'Unione comunità ebraiche italiane.