Nantes: entusiasmo per Ranieri e squadra

ROMA, 3 LUG - È cominciata all'insegna dell'entusiasmo la preparazione del Nantes guidato dal nuovo allenatore Claudio Ranieri: circa 1.500 tifosi hanno risposto all'appello del tecnico italiano presentandosi ieri al centro sportivo gialloverde della Joneliere per assistere alla seduta di lavoro pomeridiana. "Ho molto apprezzato - ha confidato Ranieri al termine dell'allenamento - Questo entusiasmo è esattamente quel che ci serve per avviare la stagione nel migliore dei modi". Per la squadra, trasferimento oggi ad Annecy-Le Vieux, in Alta Savoia, per il ritiro estivo.