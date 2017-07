Inghilterra: Terry verso l'Aston Villa

ROMA, 3 LUG - Dalla Premier League come bandiera del Chelsea a calciatore in fine carriera nella seconda divisione inglese, ma in un club comunque dal blasone alto: John Terry, secondo alcune voci britanniche di radiomercato, sarebbe ad un passo dall'Aston Villa. Il contratto dovrebbe essere firmato entro domani e assicurerebbe al 36enne difensore uno stipendio di circa 68mila euro alla settimana. Trasferimento da Londra a Birmingham, dunque, per Terry, cui peraltro non sarebbero mancate offerte di altri club impegnati a più alti livelli.