Rudiger-Chelsea, City cerca inserimento

ROMA, 2 LUG - Il Manchester City cerca un inserimento 'last minute' su Antonio Rudiger, il difensore tedesco della Roma in predicato si trasferirsi al Chelsea. Lo scrive oggi il 'Mirror' secondo cui dopo aver perso Tiemoue Bakayoko, gioiello del Monaco e della Francia U21 passato ai Blues di Antonio Conte, i citizens vorrebbero adesso ripagare il 'favore'. Da qui l'intromissione nell'operazione Rudiger che sembrava fatta (33 milioni + 5 di bonus), anche se appare un'operazione non facile. Il giocatore è comunque stasera impegnato nella finale di Confederations con la Germania e da domani sarà chiaro il suo futuro.