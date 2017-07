Visite record al Museo della Juventus

TORINO, 2 LUG - Stagione record per lo Juventus Museum. Sono stati più di 180 mila i visitatori del museo bianconero, il 17% in più rispetto alla precedente stagione. Il 43% delle persone hanno anche partecipato allo Stadium Tour. In totale, dal giorno dell'inaugurazione, il Museum ha superato quota 800 mila visitatori, per l'esattezza 847.095. Il numero massimo di ingressi in occasione di Juventus-Genoa,lo scorso aprile, sono stati oltre 3.400. I dati, sottolinea la Juventus sul proprio sito internet, confermano che "il Museum continua a crescere, in qualità e quantità". Il tutto nell'anno in cui ha conseguito il riconoscimento da Icom (International Council of Museum) Italia, organizzazione internazionale di musei, e ha concluso un accordo con la Reggia di Venaria per un biglietto unico, che permette di vivere entrambe le esperienze a un prezzo speciale.