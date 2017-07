Juve acquisisce Cuneo Calcio femminile

TORINO, 2 LUG - E' definitivo l'accordo per l'acquisto, da parte della Juventus, del titolo sportivo del Cuneo Calcio Femminile, che milita nella massima serie del Campionato Femminile. Lo rende noto il club bianconero, attraverso il proprio sito internet. L'acquisizione, spiega la Juventus, rientra nelle opportunità concesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nell'ambito di un progetto di sviluppo del calcio femminile in Italia. A partire dalla stagione 2017/2018, la Juventus conterà quindi su una formazione che militerà in Serie A, nonché di una squadra partecipante al campionato Primavera Femminile. Le ragazze della prima squadra, come già annunciato, saranno guidate da Rita Guarino, un tecnico di esperienza e di talento.