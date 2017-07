Paredes-Zenit ufficiale,per Roma 23+4 ml

ROMA, 1 LUG - Leandro Paredes passa ufficialmente allo Zenit di San Pietroburgo, allenato da Roberto Mancini. Lo rende noto la Roma in un comunicato ufficiale di Borsa. Per il trasferimento del centrocampista argentino il club giallorosso incasserà 23 milioni più un bonus fino a un massimo di altri 4, legato al raggiungimento da parte del club russo e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. "Volevo solo salutare e ringraziare per tutto l'affetto che mi avete dimostrato in questi anni vi porterò sempre con me", il messaggio affettuoso postato dall'argentino su Instagram.