C. Zanetti allenatore della Massese in D

MASSA (MASSA CARRARA), 1 LUG - Cristiano Zanetti, ex calciatore di Inter, Roma, Fiorentina, è il nuovo allenatore della Massese (Serie D). Lo ha reso noto la società bianconera. Zanetti, campione d'Italia con la Roma nella stagione 2000-2001 e con l'Inter nel 2005-2006, ha collezionato oltre 300 presenze tra Serie A e B vestendo tra le altre le maglie di Fiorentina, Reggiana, Cagliari e Juventus. In Nazionale Zanetti ha partecipato alla Coppa del Mondo 2002 e agli Europei del 2004 totalizzando 17 presenze ed una rete in maglia azzurra. Terminata la carriera da calciatore ha iniziato ad allenare nelle giovanili di Pisa e Prato. Nel 2015/2016 la prima esperienza in panchina col Pietrasanta in Eccellenza (secondo posto in campionato). Nell'ultima stagione ha guidato la Berretti della Carrarese prima di dimettersi a marzo.