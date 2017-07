Zanetti, Suning vuole far crescere Inter

MILANO, 01 LUG - "Con Zhang Jindong mi trovo molto bene perché Suning é una società che ha grande entusiasmo, ci sono grandi progetti per il futuro. Vuole far crescere l'Inter". Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti si dice fiducioso per il futuro del club nerazzurro. Anche il suo nuovo ruolo in dirigenza lo soddisfa. "Ho ricominciato a studiare: cambiare due proprietà straniere aiuta ad aprirti e cambiare mentalità. Questa nuova proprietà punta molto su di me, soprattutto a livello internazionale, per la mia riconoscibilità. Vogliamo tutti che l'Inter torni a vincere". Poi un consiglio a Francesco Totti anche lui alle prese con il grande passo di lasciare il calcio giocato: "è un grande amico e ho sempre avuto grandissimo rispetto per lui. Per prima cosa deve capire che inizia una nuova vita. Non è semplice, sicuramente. Però, con grande umiltà, deve iniziare ad ascoltare, a imparare da chi ha più esperienza di lui per riuscire a fare un percorso lavorativo nuovo".