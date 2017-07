Presidente arbitri, pronti per la Var

ROMA, 01 LUG - "Il mondo arbitrale è pronto a intraprende questa avventura che dal prossimo anno ci porta a eliminare gli arbitri di area. Con la Germania siamo la federazione più preparata a livello tecnico per la Fifa e la Uefa. La Var non andrà a eliminare tutti gli errori, ce ne saranno dal punto di vista sperimentale. Noi speriamo che saranno ridotti quasi a zero". Lo dice il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi presentando i nuovi organici arbitrali per la stagione 2017/2018. "L'arbitro di monitor interverrà solo per fatti chiari - ha chiarito Nicchi - se l'errore al monitor è chiaro e lampante chiama e corregge. Il nostro slogan è: minima interferenza, massimo beneficio".