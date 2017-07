Arbitri: Rizzoli continua, 3 new entry

ROMA, 01 LUG - Nicola Rizzoli arbitrerà ancora per una stagione, mentre con l'introduzione della Video assistant referee (Var) la Can A si arricchisce degli innesti di Rosario Abisso di Palermo, Gianluca Manganiello di Pinerolo e Fabrizio Pasqua di Tivoli, tutti promossi dalla Can B. Deroga di una stagione per Antonio Damato di Barletta, dismessi invece gli arbitri Domenico Celi di Bari e Carmine Russo di Nola. Sono queste le decisioni più significative emerse dal comitato nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri sulla definizione dei nuovi organici arbitrali per la stagione sportiva 2017/2018. L'annuncio ufficiale è andato in scena oggi alla sala del consiglio federale della Figc alla presenza del presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, e del suo vice Narciso Pisacreta.