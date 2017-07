Palermo calcio, interviene il sindaco

PALERMO, 1 LUG - "La città e i tifosi meritano rispetto e meritano di conoscere la realtà dei fatti, di sapere quale sia il reale stato della più volte annunciata cessione della società". Lo dice o il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. "La città e i tifosi meritano di sapere quali prospettive si stanno costruendo per lasciarsi alle spalle al più presto la memoria di un campionato triste e rilanciare il Palermo in serie A - aggiunge - Per questo chiedo a Maurizio Zamparini e Paul Baccaglini di incontrarsi, di incontrarci insieme per verificare lo stato dei fatti".