Calcio: Marquinhos prolunga col Psg

ROMA, 1 LUG - Il difensore brasiliano Marquinhos ha prolungato fino al 2022 il contratto con il Psg. L'ufficializzazione è arrivata sul sito del club. "Ho sempre detto di essere felice al Psg - le parole del 23enne ex Roma che aveva il contratto in scadenza nel 2019 - e mi trovo bene con questo gruppo di giocatori, questo è per me l'ambiente migliore per poter crescere e vincere molti altri trofei. Tra l'altro, giocando qui ho potuto anche guadagnare la convocazione con la Selecao". Marquinhos è arrivato a Parigi nel 2013: per acquistare il suo cartellino dalla Roma il club transalpino versò nelle casse giallorosse più di 30 milioni di euro. Il rinnovo del contratto del centro brasiliano fa seguito a quelli già formalizzati dal club con Edison Cavani e Thiago Silva.