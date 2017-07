Confederations, l'ora delle finali

MOSCA, 1 LUG - Tutti i biglietti per la partita finale e la 'finalina' della Confederations Cup sono esauriti. Lo ha detto il vice primo ministro e capo del comitato organizzativo Russia-2018 Vitaly Mutko. "L'atmosfera agli stadi è stato il trionfo di questo torneo", ha sottolineato. "Conosciamo già i vincitori del torneo: sono i tifosi che hanno visto la meravigliosa performance delle squadre". La partita finale tra Cile e Germania si terrà a San Pietroburgo il 2 luglio mentre allo stadio dello Spartak di Mosca, nello stesso giorno, Portogallo e Messico si giocheranno la terza posizione. In tutto sono stati 27mila i cittadini stranieri che hanno utilizzato il meccanismo del fan-ID, che oltre a permettere l'ingresso in Russia senza visto garantisce l'utilizzo gratuito dei mezzi pubblici e gli spostamenti in treno nel giorno delle partite.