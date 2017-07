Confederations: Vidal, Cile diventi n.1

SAN PIETROBURGO (RUSSIA) 1 LUG - "Se vinciamo domani saremo i migliori del mondo". E' un Arturo Vidal combattivo quello che si è presentato in conferenza stampa a San Pietroburgo alla vigilia della finale di Confederation Cup tra il suo Cile e la Germania campione del mondo. Il centrocampista del Bayern ha ricordato i successi del Cile in Coppa America e del 2015 e 2016 entrambi ai rigori contro l'Argentina e la vittoria in semifinale di Confederation Cup - anche questa ai rigori - contro il Portogallo campione d'Europa.