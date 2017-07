Buffon, Pallone d'Oro? Nessun rimpianto

TORINO, 1 LUG - Per il Pallone d'Oro "devi fare una stagione straordinaria e vincere trofei unici, questo non è accaduto". Dopo aver perso la finale Champions, Gigi Buffon accantona così il sogno di conquistare il prestigioso riconoscimento. Ma senza rimpianti, "perché - osserva in una intervista a Sky Sport - siamo andati lontano dal vincere la finale di Champions... Ci sono dei risultati e dei valori che vanno accettati - taglia corto il capitano della Juventus e della Nazionale -; in questo momento calcistico e in questi 10 anni il dominio di gente come Cristiano Ronaldo e Messi è talmente importante che un terzo incomodo farebbe veramente fatica a inserirsi tra loro due".