Buffon, sarà una stagione stimolante

TORINO, 1 LUG - Per Gigi Buffon, 40 anni il prossimo 28 gennaio, la stagione alle porte potrebbe essere l'ultima. "E' un anno stimolante, che mi godrò sicuramente", commenta in una intervista a Sky Sport il capitano della Juventus e della Nazionale, che punta al sesto Mondiale. "Vorrei guadagnarmi l'opportunità di farlo", ammette il portiere. "Darò il meglio di me perché so di poterlo fare, in certe condizioni e con una certa attenzione - sottolinea -. Sono curioso di vedere come risponderò in questa stagione. Mondiali in Russia? Ho dei bei ricordi che mi legano a quelle terre, l'esordio in Nazionale e la Coppa Uefa con il Parma".