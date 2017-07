Buffon, Bernardeschi è uno da Juve

TORINO, 1 LUG - "E' umile" e "ha doti tecniche alle quali unisce doti fisiche da giocatore importante". Gigi Buffon promuove così Federico Bernardeschi, finito nei radar della sua Juventus "Sarei felicissimo per quest'opzione - dice il capitano bianconero a Sky Sport - perché lo stimo tanto come ragazzo e come calciatore. Ha il carattere e il cuore di chi vuol arrivare e non significa a un risultato e a una carriera normale, ma tra i grandi e starci da grande". Per Buffon, insomma, il viola - come lui toscano di Carrara - è insomma "da Juventus" Per un giocatore che arriva ce n'è un altro, Dani Alves, che se n'è andato e un altro ancora, Alex Sandro, attirato dalle sirene inglesi del Chelsea dell'ex Antonio Conte. "Da qui non scappa nessuno - puntualizza Buffon -. Credo che la Juventus sia una società e una squadra talmente forte che può sopperire all'assenza di tutti. Buffon compreso, anzi il primo è proprio Buffon. Perché poi tanto la Juventus comprerebbe qualcuno che lo sostituisce in maniera degna".