Buffon, Donnarumma pensi a essere felice

TORINO, 1 LUG - La chiave del successo è la felicità. Parola di Gigi Buffon, capitano della Juventus e della Nazionale, che intervistato da Sky Sport sul caso Donnarumma invita il collega a "fare quello che lo rende felice". "Abbiamo parlato a Coverciano un quarto d'ora della sua situazione, come tutte le persone deve fare quello che si sente", osserva Buffon. In caso di addio al Milan, però, per la porta della Juventus sarebbe il suo perfetto erede. "Se la Juve avesse questo tipo di opportunità farebbe un grandissimo acquisto e non sbaglierebbe sicuramente - è l'opinione di Buffon -. Ma ci sono tante dinamiche che vanno tenute in considerazione. Ora Donnarumma deve fare la cosa che lo rende più felice".