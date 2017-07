Palermo, ancora niente closing

PALERMO, 1 LUG - Niente closing per il Palermo. Maurizio Zamparini, come in un gioco televisivo, rifiuta l'offerta e va avanti. Nel "pacco" angloamericano di Paul Baccaglini c'erano una sessantina di milioni di euro, non pochi per una società in serie B e con un parco giocatori non di primo livello. Ma Zamparini voleva anche avere la certezza di investimenti futuri. "Prima mi è stato detto che c'erano duecento milioni, poi cento, adesso niente", ha detto il proprietario del Palermo. Si attende la replica di Baccaglini che dovrebbe arrivare in giornata. La sensazione è però che l'affare non sia del tutto chiuso e che Zamparini stia cercando di tirare sul prezzo. Nel frattempo, annuncia il proprietario della società, ci sarà un altro cambio al vertice con un nuovo presidente: un personaggio di spicco. Ma i tifosi non vogliono più sorprese e soprattutto non vogliono più Zamparini. Promettono "zero abbonamenti" (come recita uno striscione apparso nello stadio Renzo Barbera) se dovesse rimanere l'attuale patron.