Genoa, Preziosi tratta la cessione

GENOVA, 1 LUG - Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha avviato una trattativa per la cessione del club. La notizia, anticipata dalla Gazzetta dello Sport, ha trovato conferma in ambienti vicini al club rossoblù dove si parla di "fuga di notizie che potrebbe rallentare la trattativa". Rimane il massimo riserbo sull'acquirente, un imprenditore straniero, ma l'operazione viene definita da "lavori in corso" molto avanzati. Dopo mesi e mesi di voci, questa parrebbe essere - dicono in ambienti genoani - una "cosa seria". Da sempre Preziosi, presidente dal luglio 2003, quando rilevando il club lo salvò dal fallimento, ha detto che avrebbe ceduto la società a un imprenditore con una proposta seria. Preziosi dovrebbe cedere la società o la maggioranza delle quote rimanendo però nel club. Una settimana fa aveva detto "Sarà ancora il mio Genoa", una frase, riletta oggi, che poteva far intuire qualcosa.