Fiorentina, scritta contro i Della Valle

FIRENZE, 01 LUG - "Vendete le nostre bandiere come fossero pattumiere, ma la spazzatura siete voi". Questo il lungo striscione affisso nella notte sui cancelli dell'Artemio Franchi di Firenze, e firmato da Unonoveduesei (il club più importante della Curva Fiesole), per la possibile cessione di Borja Valero all'Inter ma non solo. Di sicuro c'è che tra una parte di tifosi della Fiorentina, i Della Valle (che di recente hanno messo in vendita il club) e la società viola c'è una netta frattura ormai insanabile.