Totti torna a Olimpico per Tiziano Ferro

ROMA, 1 LUG - Il calciatore l'ha presentato come ''l'ultimo re di Roma'' e poi l'ha salutato come l'orgoglio della città, scatenando cori e applausi del pubblico. Così Tiziano Ferro ha fatto tornare per una sera all'Olimpico Francesco Totti, dopo l'addio alla squadra giallorossa un mese fa nello stesso stadio. Il calciatore, ospite dell'ultima serata romana del cantautore, è salito sul palco insieme ai figli Cristian e Chanel. ''Francesco noi ti ringraziamo perché gente come te ci fa essere orgogliosi di stare qua'', ha detto l'artista in tour con 'Il mestiere della vita', all'ospite appena arrivato sul palcoscenico. Lui ha risposto: ''Grazie a te di avermi invitato sul palco, grazie Roma''. A quel punto Ferro ha continuato: ''Non devi dire niente. La tua presenza ha cambiato il volto e la vita di questa città per sempre. Siamo onorati di averti qua''.