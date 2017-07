Il matrimonio di Lio Messi

BUENOS AIRES, 1 LUG - Lio Messi e Antonella Roccuzzo sono marito e moglie. Il miglior giocatore del mondo e la sua fidanzata di una vita si sono sposati in una delle sale di un hotel di Rosario, la città argentina dove entrambi sono nati. Dopo un breve rito civile celebrato tra gli altri davanti ai figli Thiago (4 anni) e Mateo (1), Lio e Antonella sono usciti per qualche attimo dall'albergo per salutare la stampa e farsi fotografare mentre si davano un bacio appassionato. Antonella aveva un vestito bianco con una lunga coda e le spalle scoperte, mentre Lio indossava un abito blu. Prima della cerimonia lungo il tappeto rosso all'ingresso dell'hotel c'è stata una parata di calciatori e ex giocatori del Barcellona, tra i quali Cesc Fabregas, Carles Pujol e Xavi Hernandez, tutti accompagnati dalle rispettive compagne. Non sono d'altra parte mancati Ezequiel Lavezzi, il 'Kun' Aguero e altri giocatori della nazionale argentina.