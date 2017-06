Nuovo Juventus Store a Torino

ROMA, 30 GIU - È stato realizzato con un investimento di 2,5 milioni di euro, e darà lavoro a venti persone, il nuovo Juventus Store inaugurato oggi a Torino, accanto allo Juventus Museum e all'Allianz Stadium. Mille metri quadrati, un'area raddoppiata rispetto al precedente store, in cui in occasione delle partite dei bianconeri lavoreranno fino ad ottanta addetti. L'inaugurazione, che è stata anche l'occasione per presentare la seconda maglia della Juventus, gialla con rifiniture blu, i colori di Torino, farà da apripista agli altri punti vendita che il club intende aprire in Italia e all'estero.