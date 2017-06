A.Sanchez "Futuro chiaro ma non lo dico"

ROMA, 30 GIU - "Sono concentrato su questo torneo e deciderò il mio futuro quando sarà finito": Alexis Sanchez, stella del Cile e colonna dell'Arsenal, non svela dove giocherà la prossima stagione. In conferenza stampa in vista della finale di Confederation Cup contro la Germania domenica, l'attaccante cileno dice solo di sperare "di alzare la coppa. Dopo di che si vedrà se vado in un'altra squadra o se rimango. Il mio fututo ce l'ho chiaro, ma non voglio dirlo ora". Tra le possibili destinazioni dell'ex Udinese e Barcellona ci sono il Manchester City e il Bayern Monaco.