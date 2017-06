Calcio: Cerci rescinde con l'Atletico

ROMA, 30 GIU - Alessio Cerci ha rescisso oggi il suo contratto con l'Atletico di Madrid. Lo scrive il quotidiano spagnolo 'AS' ricordando che il giocatore aveva ancora un anno di contratto col il club colchoneros. L'ex Torino +è adesso libero di negoziare il suo futuro che, presumibilmente, sarà in Serie A anche se il giornale iberico parla di un'offerta arrivatagli dai greci dell'Olympiacos. In Italia, sulle tracce del classe '87 ci sarebbero il Bologna e la Lazio. nella stagione appena conclusa, Cerci ha giocato solo due partite con la maglia dell'Atletico e non ha mai avuto modo di convincere il 'cholo' Simeone.