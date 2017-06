Nozze Messi: saranno con rito civile

ROMA, 30 GIU - L'arcivescovado di Rosario non ha dato il via libera al matrimonio religioso tra Leo Messi e Antonela Roccuzzo nell'albergo della città argentina dove i due si sposeranno, con rito civile, fra qualche ora. Lo rende noto l'agenzia argentina Telam citando fonti ecclesiastiche e precisando che in un primo momento la coppia voleva sposarsi nella cattedrale di Rosario, ma che poi si è dovuto rinunciare "per ragioni di sicurezza". È stato quindi chiesto alla Chiesa della città di sposarsi "in un'improvvisata cappella" all'interno del City Center, il complesso con hotel e casinò che si trova a Rosario e dove si svolgeranno sia il matrimonio, sia il successivo party. L'arcivescovado non gradisce autorizzare "cerimonie religiose al di fuori di parrocchie, chiese, tempi o cappelle, in particolare tenendo conto il sacramento di un matrimonio", hanno precisato le fonti, ricordando inoltre che per molti anni la Chiesa si era opposta all'apertura del casinò a Rosario. Leo e Antonela si sposeranno quindi con rito civile.