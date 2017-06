Nozze Messi, Shakira e Piquè a Rosario

BUENOS AIRES, 30 GIU - E' la coppia più attesa, ed è già a Rosario. Gerard Piquè e Shakira si trovano nella città argentina, dove fra qualche ora Leo Messi sposerà la fidanzata della vita, Antonela Roccuzzo. Provenienti dalle Bahamas, dove hanno trascorso qualche giorno di vacanze, prima di atterrare a Rosario Piquè e Shakira hanno fatto una scala a Barranquilla, la città della cantante pop colombiana. Come i tanti ospiti giunti negli ultimi giorni nella città argentina la coppia è stata subito portata tra forti misure di sicurezza nel City Hotel dove si svolgeranno il matrimonio e la festa con 260 persone, molte delle quali personalità del mondo del calcio o amici della coppia, entrambi nati a Rosario. Come ha osservato il quotidiano Clarin, al mega-party parteciperanno giocatori con un valore pari a circa 2,5 miliardi di dollari, tenendo conto la 'quotazione' (clausola di rescissione oppure valore di mercato) non solo di Messi ma anche appunto dei tanti calciatori che faranno festa insieme a Leo e Antonela.