Atalanta: in ritiro il 9 luglio

BERGAMO, 30 GIU - Poco più di due settimane in quota e una manciata di sfide al sapore d'Europa. È stato ufficializzato il programma dell'Atalanta per il precampionato. L'organico a disposizione dell'allenatore Gian Piero Gasperini si ritroverà al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia domenica 9 luglio, per trasferirsi il giorno successivo in Valle Seriana dove rimarrà fino al 26 luglio. Domenica 16 il rientro a Bergamo per il tradizionale saluto ai tifosi all'"Atleti Azzurri d'Italia". Due le amichevoli in valle: giovedì 20 contro il Brusaporto (Eccellenza lombarda) a Rovetta e domenica 23 contro la Giana Erminio (Lega Pro) a Clusone. Mercoledì 26 la 23ma edizione del Trofeo "Achille e Cesare Bortolotti" allo stadio cittadino. Il 27 il gruppo si trasferirà a San Gallo in Svizzera; martedì 1 agosto il secondo impegno internazionale, alla Cashpoint Arena di Altach (Austria) con il Borussia Dortmund. L'11 agosto l'altra amichevole di prestigio al "Mestalla" di Valencia.