Batistuta,mai contattato dalla Sport Man

FIRENZE, 30 GIU - "Apprendo dagli organi di stampa che sarei stato contattato da un gruppo di imprenditori, facenti riferimento all'agenzia Sport Man, interessati a rilevare il pacchetto di maggioranza dell'Acf Fiorentina. La notizia è assolutamente infondata. Tengo a precisare con chiarezza che non conosco questi imprenditori né l'agenzia in questione e che non sono mai stato contattato da loro. Desidererei, inoltre, che il mio nome non venisse utilizzato per fini mediatici o di propaganda, visto l'amore assoluto che porto nel cuore per la maglia viola e la città di Firenze. Nella speranza un giorno di poter tornare a vestire questo colore". Così Gabriel Omar Batistuta all'ANSA ha smentito qualsiasi tipo di contatto con la Sport Man di Alessio Sundas, che proprio oggi ha comunicato l'interesse di comprare la Fiorentina dai Della Valle e di affidare la panchina della Fiorentina all'ex centravanti viola. Il tutto senza dimenticare che nel futuro di Gabriel Omar Batistuta c'è si il calcio ma non da allenatore.