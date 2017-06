Pezzella dal Palermo all'Udinese

UDINE, 30 GIU - Il difensore Giuseppe Pezzella vestirà la maglia dell'Udinese. Ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni, con scadenza al 30 giugno 2022. Lo ha ufficializzato oggi il club friulano che ha acquistato il cartellino del giocatore a titolo definitivo dal Palermo. Classe 1997, Pezzella è un difensore di fascia sinistra: ha esordito in prima squadra il 2 dicembre 2015, in Coppa Italia, contro l'Alessandria e nella stessa settimana ha esordito in Serie A il 6 dicembre in Atalanta-Palermo. In totale ha collezionato 19 presenze in Serie A con la maglia rosanero. In Nazionale giovanile vanta la partecipazione all'Europeo Under 19 (4 presenze, secondo posto) del 2016, al Mondiale Under 20 (6 presenze, terzo posto) di quest'anno ed ha fatto parte della rosa Under 21 recentemente impegnata agli Europei in Polonia.