Roma: Doumbia in prestito a Sporting L.

ROMA, 30 GIU - La Roma ha ceduto in prestito l'attaccante Seydou Doumbia allo Sporting Lisbona. L'ufficialità arriva dal profilo Twitter del club portoghese che dà il benvenuto al giocatore ivoriano, nell'ultimi anno in prestito al Basilea. Acquistato nella sessione invernale del 2015, Doumbia ha un contratto con la Roma fino a giugno 2019. Il contratto prevede il diritto di opzione da parte del club portoghese per l'acquisto dei diritti a titolo definitivo del giocatore.