Pellegrini a Roma, coronamento percorso

ROMA, 30 GIU - E' ufficiale, Lorenzo Pellegrini è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista romano torna in giallorosso dopo due stagioni al Sassuolo per la cifra di 10 milioni e ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza il 30 giugno 2022. "Tornare a Trigoria è una sensazione incredibile, era il mio obiettivo sin da quando sono andato al Sassuolo", ha dichiarato Pellegrini. "È il coronamento di un percorso di due anni. Un grazie va tutta la società della Roma e al direttore Monchi che mi è sempre stato vicino. Mi hanno fatto capire la loro voglia di ripartire anche da me".