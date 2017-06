Fiorentina, Borja Valero mai sul mercato

FIRENZE, 30 GIU - Per la Fiorentina lo spagnolo Borja Valero non è mai stato messo sul mercato, se però il giocatore non è soddisfatto, convinto, non ha le giuste motivazioni di rimanere a Firenze, allora in quel caso la società viola è pronta a discutere e valutare proposte di altri club. Questo il senso del comunicato della società viola, dopo che nelle ultime giorni erano emerse indiscrezioni sulla vicenda Borja Valero-Fiorentina, col centrocampista viola che si era confidato con alcuni tifosi viola. "La Fiorentina precisa che il calciatore è sotto contratto sino al 2019 e non è mai stato messo sul mercato - fa sapere il club -. Come per tutti i suoi tesserati vale la linea data della Società all'inizio di questo nuovo ciclo che, chi veste la maglia viola deve farlo nella piena soddisfazione, convinzione e motivazione. Solo nel caso contrario, preso atto della volontà di un calciatore di proseguire altrove la propria carriera, la Fiorentina è disposta a discutere e valutare proposte serie".