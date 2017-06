Fiorentina: Sundas, lunedì la proposta

FIRENZE, 30 GIU - Alessio Sundas rilancia: "Lunedì mattina, sul tavolo del commercialista della famiglia Della Valle, arriverà la proposta ufficiale di acquisto della Fiorentina da parte di tre grandi operatori economici italiani. Come avevano annunciato, la Sport Man si è attivata per allestire una cordata di imprenditori che eviti la caduta in mani straniere del glorioso club viola", ha fatto sapere Sundas all'ANSA. "Firenze ed i suoi tifosi non possono aspettare oltre. I potenziali nuovi proprietari della Fiorentina vogliono concretizzare subito la trattativa, se troveranno ovviamente disponibilità da parte della famiglia Della Valle". Sundas poi aggiunge che "gli imprenditori metteranno sul tavolo solvibilità economica e progetti", nonchè Gabriel Omar Batistuta che "i potenziali nuovi proprietari della Fiorentina vogliono riportare a Firenze come allenatore".