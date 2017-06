Chelsea offre 35 milioni per Rudiger

ROMA, 30 GIU - Trenta milioni di sterline (35 al cambio in euro) più bonus: sarebbe questa l'offerta che il Chelsea di Antonio Conte starebbe per recapitare alla Roma per Antonio Rudiger, il difensore tedesco in questi giorni impegnato in Confederation Cup. Lo scrive oggi il Daily Mail secondo cui il management dei Blues avrebbero individuato nel centrale giallorosso (già cercato un anno fa prima che si rompesse il collaterale durante la preparazione agli Europei) l'elemento ideale per rinforzare la difesa. Il fratello-agente del tedesco starebbe già progettando il viaggio a Londra per cercare intanto di chiudere l'accordo con il club di Roman Abramovich prima di trovare l'intesa tra Chelsea e Roma. Le alternative al tedesco, ricorda il tabloid, portano a Virgil van Dijk del Southampton, a Leonardo Bonucci della Juventus e a Kostas Manolas sempre della Roma e che ha appena rifiutato l'offerta dello Zenit di San Pietroburgo.