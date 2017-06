Closing Palermo: Zamparini,servono soldi

PALERMO, 30 GIU - E' arrivato il giorno decisivo per il Palermo. Si attendono notizie sul closing e sull'iscrizione della squadra al campionato di Serie B. "Non ci sarà nessun slittamento, è l'ultimo giorno. Per fare il closing servono i soldi: se ci saranno, bene, spero anzi si chiuda questo affare, altrimenti prenderò una soluzione alternativa - ha detto il proprietario della società, Maurizio Zamparini -. Se non si presentano coi soldi salta il passaggio di proprietà, ma se poi tra due mesi dovessero presentarsi coi soldi ne riparleremo. Finora non hanno fatto nulla, mi sto muovendo solo io, la squadra la sto realizzando io insieme a Tedino e Lupo. Loro mi propongono i nomi, conoscono benissimo il mercato italiano. Ho comandato solo io finora, la firma nel Palermo l'ho messa solo io". Il presidente Paul Baccaglini è intanto a Londra per chiudere l'affare con gli acquirenti anglo-americani.