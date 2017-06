Atalanta, Capone e Latte al Pescara

BERGAMO, 30 GIU - Due prestiti classe '99 dell'Atalanta giocheranno in B nel Pescara nella stagione alle porte. I jolly d'attacco Christian Capone e Emmanuel Latte Lath, in forza alla Primavera nerazzurra ma più volte aggregati alla prima squadra, sono stati ceduti a titolo temporaneo. Campioni d'Italia Under 17 nel 2015/2016, Latte e Capone hanno esordito tra i professionisti nella scorsa edizione della Coppa Italia: l'ivoriano Latte nel terzo turno contro la Cremonese il 13 agosto 2016, segnando poi l'ultimo gol nella sconfitta agli ottavi allo Juventus Stadium (3-2) l'11 gennaio 2017; Capone nel quarto turno casalingo proprio contro gli abruzzesi il 30 novembre 2016.