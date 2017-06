Roma, dopo operazione Karsdorp in ritiro

ROMA, 30 GIU - Il nuovo acquisto della Roma, Rick Karsdorp, si sottoporrà lunedì a intervento di chirurgia artroscopica al ginocchio destro, un'operazione che non precluderà la sua presenza in squadra fin dal ritiro di Pinzolo previsto il 7 luglio. Lo assicura il medico della società giallorossa, Riccardo Del Vescovo, intervenuto oggi ai microfoni dell'emittente ufficiale Roma Radio: "Senza dubbio partirà con la squadra per Pinzolo e per gli Usa - rileva Del Vescovo - Nelle prime settimane il ragazzo risentirà della coda chirurgica e dovrà rispettare una tabella di marcia". Il medico giallorosso sottolinea che la Roma era "già perfettamente a conoscenza", della problematica, tanto che "giorni prima c'era stata una valutazione preliminare, il ragazzo ci segnalava questo fastidio al ginocchio destro nell'ultima parte della stagione col Feyenoord. Niente di serio, dal punto di vista cartilagineo e legamentoso non c'è nulla di alterato".