A Bartoletti il premio 'Grappolo d'Oro'

MONTEFORTE D'ALPONE (VERONA), 29 GIU - Passione per lo sport e per il giornalismo, medaglie e delusioni, olimpiadi e campionati, atleti che hanno fatto la storia e scandali doping, ma anche musica e Sanremo. Di questo e di molto altro si parlerà domani, venerdì 30 giugno, alle ore 19.00, nel chiostro del palazzo vescovile di Monteforte d'Alpone, con Marino Bartoletti, giornalista, conduttore televisivo e commentatore sportivo di Rai e Mediaset, che quest'anno riceverà il premio 'Grappolo d'Oro Clivus di Cantina di Monteforte', in collaborazione col Gruppo Sportivo Val d'Alpone de Megni. Bartoletti verrà premiato, come recita la motivazione, per il suo "ruolo di intellettuale geniale ed eclettico in tempi in cui il mondo della comunicazione è sempre più arido e privo di idee".