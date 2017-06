Cagliari, Passetti nuovo Dg e Catte Ad

CAGLIARI, 29 GIU - Mario Passetti è il nuovo direttore generale del Cagliari calcio, mentre a Carlo Catte sarà affidato il ruolo di amministratore delegato del club. Sono le nomine deliberate oggi dal consiglio di amministrazione della società guidata da Tommaso Giulini. Passetti, cagliaritano, classe 1976, sposato con due figli, nel 2008 ha conseguito un Mba presso la Sda School of Management dell'Università Bocconi di Milano. Ha lavorato anche nelle direzioni commerciali di Tiscali e Vodafone. Dal 2014 è direttore commerciale, marketing e comunicazione del Cagliari calcio. Catte, nato a Nuoro, 41 anni, sposato con due figlie, è laureato in Economia e commercio a indirizzo aziendale all'Università di Cagliari. Dopo una breve esperienza bancaria, dal gennaio 2002 è entrato a far parte dell'area amministrativa del Cagliari, diventando quindi direttore con delega alla gestione del personale e agli affari legali. È già membro del consiglio d'amministrazione del club.