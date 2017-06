Serie A: 6 squadre in ritiro in Trentino

TRENTO, 29 GIU - Roma, Napoli, Fiorentina, Verona, Chievo e Cagliari hanno riconfermato la loro presenza in Trentino per il ritiro estivo pre-campionato. A queste si aggiungono sette formazioni di B, quattro di lega Pro, tre Primavera e 12 Camp estivi di altrettanti club riservati ai giovanissimi. Allenamenti aperti al pubblico, incontri amichevoli ed eventi serali accompagneranno il soggiorno delle squadre. La Roma sarà a Pinzolo in Val Rendena dal 7 al 14 luglio, il Napoli a Dimaro in Val di Sole dal 5 al 25 luglio, la Fiorentina a Moena in Val di Fassa dall'8 al 23 luglio, l'Hellas Verona in Primiero dal'8 al 23 luglio, il Chievo Verona a Brentonico dal 7 al 15 luglio e il Cagliari a Cogolo di Peio dall'8 al 22 luglio. Le sette formazioni di B saranno il Bari a Bedollo sull'Altopiano di Pinè, la Cremonese a Ronzone in Val di Non, la Virtus Entella a Brentonico, il Carpi a Fai della Paganella, il Perugia a Baselga di Pinè - Pergine, il Cittadella a Lavarone e il Parma a Pinzolo.