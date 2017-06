Inter in Cina, c'è un nuovo logo

MILANO, 29 GIU - Un logo creato appositamente per il Summer Tour in Cina per dire: torniamo a casa. L'Inter, sulla sua pagina Facebook, ricorda l'importanza della prossima tournée che vedrà coinvolta la squadra nerazzurra nell'International Champions Cup e in amichevole con lo Shalke 04. Un viaggio che rafforza il legame con la Cina e l'Oriente, con la promessa di tornare grandi. "L'Inter - si legge sul post di Facebook - che quasi quarant'anni fa fu il primo club italiano a visitare la Repubblica Popolare Cinese, conferma il proprio legame col mondo orientale ritornando in Asia dopo due anni. Un concetto espresso anche dal logo: il carattere "回" descrive la doppia volontà dell'Inter di tornare a visitare quel continente e di tornare protagonista grazie al Gruppo Suning". Sarà il nuovo logo a fare da fil rouge nei quindici giorni che l'Inter passerà in Cina e a Singapore: lo stemma nerazzurro "abbracciato" da un ideogramma che significa: tornare, ritorno a casa.