Roma: Karsdorp si opererà al menisco

ROMA, 29 GIU - Niente di grave, fanno sapere da Trigoria. Fatto sta che Rick Karsdorp all'inizio della prossima settimana finirà in sala operatoria per sottoporsi a un intervento di pulizia del menisco del ginocchio destro. La Roma, che ha acquistato il terzino dal Feyenoord, sottolinea che era perfettamente a conoscenza del problema accusato dal giocatore olandese nella parte finale della scorsa stagione. Karsdorp - costato 14 milioni di euro (più di 5 di bonus) - sarà quindi operato lunedì mattina a Villa Stuart e il recupero non dovrebbe richiedere più di tre settimane permettendo così all'esterno di essere a disposizione del tecnico Di Francesco per la tournee estiva negli Stati Uniti.