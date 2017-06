Cagliari: arriva Cigarini e via Murru

CAGLIARI, 29 GIU - Manca solo l'ufficialità, ma ormai sembra fatta: dalla Sampdoria arriva al Cagliari il regista Luca Cigarini, classe 1986, mentre a Genova parte il difensore esterno Nicola Murru, 1994. L'annuncio dei due club potrebbe arrivare nelle prossime ore, al più tardi domani: si stanno rifinendo gli ultimi dettagli. Nel frattempo la società rossoblù ha bloccato in Sardegna l'esterno sinistro Senna Miangue, 1997. Il giocatore belga, che ha disputato l'ultima stagione al Cagliari, è stato prelevato dall'Inter, società proprietaria del cartellino. Per quanto riguarda Cigarini, il discorso con il centrale era aperto da qualche anno, ma non si era finora mai concretizzato. L'anno scorso il centrocampista ha giocato pochissimo in maglia blucerchiati: le cose migliori della sua carriera Cigarini le ha fatte vedere con l'Atalanta, prima e dopo la parentesi con Napoli e Siviglia.