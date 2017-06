Serie B: a Entella il premio Disciplina

ROMA, 29 GIU - La stagione 2016/2017 della Serie B va definitivamente in archivio con l'assegnazione del Premio Rispetto-Fair play al Carpi e del Premio Rispetto-Disciplina alla Virtus Entella. Sono infatti emiliani e liguri a vincere le classifiche dedicate, rispettivamente, alle società con tifoseria e atleti più corretti del torneo da poco concluso. La classifica del trofeo Rispetto Fair Play, che si calcola attraverso i provvedimenti adottati per il comportamento dei tifosi, vede il Carpi al primo posto insieme con Pisa, Spal e Virtus Entella (già al secondo anno consecutivo ex aequo in testa), ma gli emiliani prevalgono per il maggior numero di partite disputate in virtù dei cinque match giocati nei playoff. Quanto al premio Rispetto-Disciplina, la Virtus Entella si migliora dopo il secondo posto della stagione scorsa, e supera Pisa e Cesena, rispettivamente seconda e terza.