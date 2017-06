Confederations: il Cile esalta Bravo

ROMA, 29 GIU - "Un gigante". Così il Cile esalta Claudio Bravo, il portiere che con tre rigori parati ieri ha portato la sua nazionale alla finale della Confederations Cup, in corso in Russia, battendo il Portogallo di Cristiano Ronaldo. "Un Claudio Bravo 'gigante' porta il Cile in finale", titola in prima il quotidiano 'El Sur'. "Bravissimo", titola in home page 'Las Ultima Noticias', parlando del portiere del Manchester City come di un 'leader storico'. Bravo e' celebrato anche sui suoi profili social, dove e' ricordato il passato da pararigori del n.1 cileno: nel 2015 paro' un penalty a Banega, nel 2016 a Biglia in Coppa America, e nell'ultima Premier League tre volte dal dischetto ha negato la gioia del gol agli avversari. Omaggio anche da Alexis Sanchez, goleador del Cile: "Non importa chi e' il capocannoniere, abbiamo il miglior portiere della storia della nostra nazionale nel nostro ciclo d'oro - scrive su Instagram l'attaccante - Vamos CHILE".