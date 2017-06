C.Ronaldo conferma nascita gemelli

ROMA, 29 GIU - Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sulla nascita dei due figli, i gemellini Eva e Matteo, venuti alla luce in America l'8 giugno scorso da una madre surrogata, vola a conoscerli per la prima volta dopo aver ottenuto il via libera dalla federazione del Portogallo per abbandonare la Confederations Cup anche prima della finale per il terzo e quarto posto. "Sono stato al servizio della nazionale, come sempre, anima e corpo, anche se i miei due figli erano nati. Purtroppo, non siamo riusciti a raggiungere i principali obiettivi che volevamo, ma sono sicuro che continueremo a dare gioia ai portoghesi. Sono molto felice di essere finalmente con i miei figli per la prima volta", ha postato su Facebook, il fuoriclasse del Portogallo e del Real Madrid.