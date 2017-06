Atletico: clausola da 100 mln per Saul

ROMA, 29 GIU - Ha fatto una tripletta all'Italia nella semifinale dell'Europeo under 21, ma non è solo per questo che l'Atletico Madrid intende blindare Saul Niguez con una clausola rescissoria superiore ai cento milioni. La giovane stella, nelle intenzioni del club, farà parte della spina dorsale della squadra per un piano a lungo termine insieme con Koke, Oblak, Griezmann e Carrasco, scrive oggi la stampa spagnola. Attualmente chi vuole strappare il 22enne Saul all'Atletico deve pagare 80 milioni, ma con il nuovo contratto che dovrebbe prolungare la sua permanenza nel club (attualmente la scadenza è al 2021) la cifra dovrebbe salire a oltre cento milioni, al pari di quella prvista per i colleghi sopracitati.